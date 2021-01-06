بعد تصريح رانيا يوسف عن الحجاب.. ماذا قالت الفنانات عنه؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أثيرت خلال الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل بعد تصريح الفنانة رانيا يوسف بأن الحجاب لن يزودها شيئًا، ولكنها ليست الوحيدة الغير مقتنعة به، فهناك العديد من الفنانات التي لا تعترف بفريضته مطلقًا، ويرون أنه مجرد غطاء للرأس لا علاقة له بالاحتشام، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" آراء الفنانات حول "الحجاب".

رانيا يوسف:" أنا أحلى من غير حجاب"

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها في الحجاب، خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامجه "الفارس"، فقالت أنه تم فرضه على المصريات في نهاية الثمانينيات، وأن النساء قديمًا في مصر لم ترتد الحجاب ومن بينهم زوجات مشايخ الأزهر الشريف، مُشيرة إلى أنها لا تعتبره فريضة.

مي عز الدين: "فكرة الحجاب تراودني وسأعتزل الفن عند ارتدائي له"

أوضحت الفنانة مي عز الدين مؤخرًا عن رأيها في الحجاب خلال لقائها في برنامج "100 سؤال" حيث قالت أنه فريضة لها احترامها، وأنه قرار صعب، ويحب على من تقرر إرتدائه أن تكون مُقتنعة به، وعن إمكانية ارتدائها له، فقالت أن هذه الفكرة تراودها ، ولكن عندما تقرر ارتدائه ستكون قد ابتعدت نهائيًا عن التمثيل.


دينا الشربيني:"لا يجوز إجبار السيدات على الحجاب وسأرتديه إذا منَّ الله عليّ بالهداية"

نفت الفنانة دينا الشربيني التصريح الذي صدر على لسانها بعدم تفكيرها في ارتداء الحجاب حتى لو تعرضت للقتل، حيث أكدت أن ارتداء الحجاب يعتبر قناعة شخصية ويجب عدم إجبار السيدات على ارتدائه؛ لأن ذلك هو سبب تخليهم عنه بعد ذلك.

وأوضحت دينا الشربيني خلال لقائها في برنامج "فحص شامل" أنها لا تفكر في إرتدائه في الوقت الحالي، لكنها لا ترفض فكرة الحجاب بشكل عام، وأنها ستقوم بإرتدائه إذا أراد الله لها ذلك.

علا غانم:"أنا غير مقتنعة بالحجاب ولا يوجد لدي رغبة في ارتدائه"

أعلنت الفنانة علا غانم، عن رأيها في الحجاب خلال استضافتها مؤخرًا في برنامج "100 سؤال"، حيث قالت أنها غير مقتنعة به، وليس لديها رغبة في ارتدائه، وإذا شعرت برغبة شديدة في ارتدائه فلن تتردد في تنفيذ ذلك الأمر.

إلهام شاهين: "الحجاب ليس فريضة من فرائض الدين الإسلامي"

قالت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا خلال لقائها في برنامج "العاشرة مساءً" أنها ضد اعتباره كفريضة من فرائض الدين الإسلامي، وأنها تفضل أن يكون ارتدائه عن اقتناع وليس بهدف إرضاء الأب أو الزوج أو الأخ، مُشيرة إلى أن المرأة من الممكن أن تكون غير محجبة ولكنها ملتزمة أخلاقيًا.


أصالة: "لابد أن يكون عن قناعة شخصية"

بينما قالت الفنانة أصالة في إحدى اللقاءات التلفزيونية لها أن الحجاب، لابد أن يكون عن قناعة شخصية، ولكنها حتى الآن غير مقتنعة به، وبسؤالها عن إمكانية معارضتها لنجلتها إذا قررت ارتدائه فقالت أنها لن تفعل ذلك لأنه قناعة شخصية تصل المرأة إليها في أي وقت.

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