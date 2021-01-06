الجزيري يقود المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم لمباراة النجم الساحلى والمقرر لها فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية فى اطار اياب مباريات الدور الاول لدور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .





ويتكون تشكيل المقاولون من :

حسن شاهين ومحمد سمير وفاروق نور الدين وأمير عابد وحسن الشامى ووسيم نغموشي ومحمد مجلي ويوسف الجوهرى ولويس ادوار ومحمد عصام وسيف الجزيرى





وفى البدلاء يتواجد كل من محمود ابو السعود وخالد الحسينى وعبد الرحمن فاروق واحمد مجدى وأحمد شكرى وأحمد الشيمى وهيثم الجوينى .





يذكر ان المقاولون العرب قد تعادل فى مباراة الذهاب أمام النجم الساحلى سلبيا دون أهداف فى المباارة التى أقيمت على ملعب الذئاب .