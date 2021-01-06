استشاري نفسي تكشف سر فشل العلاقات في البداية

Advertisements

أكدت الدكتورة أميرة أحمد، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسرى، أن تعتبر المرحلة الوردية الأولى من علاقات الحب من أجمل المراحل وأهمها، فالاهتمام ببعض الأمور يجعل من هذه المرحلة أساسا متينا لعلاقة عاطفية قوية ممتدة كما أن الوقوع في بعض الأخطاء كفيل بتدمير العلاقة من البداية.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "حلو الكلام"، تقديم الإعلامية منال سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن حالة التفاؤل والابتسام الدائم ولمعان العيون من الأعراض المصاحبة لمراحل الحب الأولى، التي يحاول فيها كل طرف كشف غموض الطرف الآخر، مشيرة إلى أن هذه الفترة تعتبر بمثابة حجر الأساس الذي يحدد سير العلاقة بعد ذلك ثمة بعض الأمور التي يجب مراعاتها خلال تلك الفترة، حتى تمر بسلام وتتطور العلاقة بشكل صحي.



وأوضحت استشارى الصحة النفسية، أنه عند انتهاء العلاقة بين الطرفين يجب أن يراعى كل طرف الاحترام للذات على علاقاتهم وأن يكون رحيم كل طرف بالأخر والحالة النفسية لكل منهما، مشيرة إلى أنة غالبا ما يكون المرء في حالة نفسية سيئة بعد الخروج من علاقة رومانسية فاشلة سواء زواج أو ارتباط وكثيرا ما يفسد المرء بنفسه علاقته الرومانسية دون قصد أو وعي.

