بعد هبوطها في مطار العلا.. السر وراء كلمة "أشيقر" اسم طائرة أمير قطر

لفت اسم أشيقر المكتوب على طائرة أمير قطر التي هبط على متنها في مطار العلا لحضور قمة خليجية من المقرر أن تركز على إنهاء الخلاف مع الدوحة، وتحقيق مصالحة لتوحيد البيت الخليجي بعد أزمة غير مسبوقة.

وأشيقر مدينة تقع في منطقة الوشم وسـط السعودية تقريبا، على بعد حوالي 200 كم شمال غرب الرياض، وهي من بين أقدم مدن نجد، وتعتبر المدينة مسقط رأس قبيلة بني تميم التي هاجر بعض أفرادها إلى قطر.

وفي مايو عام 2017 أي قبل أسابيع قليلة من بدء الأزمة الخليجية زار أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أشيقر، وهو ما أثار حفيظة أوساط سعودية، حيث أصدر أهالي أشيقر بيانا رأوا فيه أن الزيارة محاولة لزرع الفتنة والشقاق على حد وصفهم.

وأكد الموقعون على البيان، أن ”ولاءهم ثابت لـ آل سعود وأن محاولة اللعب على الوتر المناطقي والقبلي لن تنطلي عليهم بأي حال“.

وفي وقت لاحق وصفت صحيفة عكاظ السعودية تلك الزيارة بأنها مقيتة ومحاولة لاستدعاء العصبية القبلية التي قصد بها تفريق الصف، وتقسيم ترابط الأسرة السعودية وتمزيقه.