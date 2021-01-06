رئيس جامعة الفيوم يهنئ مطران الفيوم بعيد الميلاد المجيد





وقال في رسالته: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة الفيوم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا المولى عز وجل لسيادتكم وافر الصحة ودوام العافية ولشعب مصر مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

بعث الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، برقية تهنئة إلى نيافة الأنبا ابرأم مطران الفيوم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.