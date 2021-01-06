وزيرة الصناعة تكشف عن موعد مراجعة طلبات الاحلال لأصحاب السيارات القديمة

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة، إنها ستبدء حاليا في دراسة الطلبات التي سجلت على الموقع الإلكتروني لإحلال وتحويل السيارات بالعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعي من يوم السبت المقبل مع وزارة المالية والبنك المركزي.





وتابعت "جامع" خلا تصريحات صحفية، أن إجمالي حجم الطلبات التي تلقها الموقع الالكتروني لمبادرة احلال وتحويل السيارة، بلغ نحو١٠ ألاف طلب لاحلال السيارات، ووصل عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المبادرة نحو ٢٠ ألاف مواطن.





وأوضحت الوزيرة خلال تصريحات صحفية علي هامش المعرض التي تنظمة الوزارة لاحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أن تقديم طلب الاحلال يبدء عن طريق الموقع الالكتروني المخصص للمبادرة بعدها سيتم في فحص مدي دقة الطلبات التي تم تسجيلها من خلال وزارة الداخلية وقدرة المواطن علي السداد من خلال البنك المركزي، وفي حالة موافقة تلك الجهات سوف يحصل علي موافقة ائتمانية مبدئية.





واضافت: "بعد ذلك سيتم تحديد ساحات تخريد السيارات مع وزارة التنمية التي سيتوجه لها المواطن لتخريد سيارته والحصول علي مقابل التخريد والحافز الاخضر بحد اقصي ٥٠ ألف جنيه من وزارة المالية لدفعه كمقدم لثمن السيارة الجديدة، مشيرة إلي أن مرحلة الاولي تقدم ٩ نماذج من السيارات المصنعه المحلية المسموح شرائهم ضمن المبادرة.