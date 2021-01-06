عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن بقاء نجم القلعة البيضاء ورفضه جميع الإغراءات التي قُدمت له.









وفي تصريحات إذاعية أكد سالم أن باتشيكو رفض التوقيع على أي موافقات كتابية برحيل فرجاني ساسي ومصطفى محمد مؤكداً أن الإدارة هي صاحبة القرار الأول والأخير.









في الوقت الذي قال فيه ايضاً أن أحمد سيد زيزو أغلق الباب في وجه العرض الإماراتي مؤكداً بقاءه في صفوف القلعة البيضاء.









وعن تمرد أشرف شرقي نفى الموضوع جملة وتفصيلا مؤكداً أن المغربي يتدرب الآن في الملعب وسيكون بقائمة الفريق المشاركة ضد طلائع الجيش.



