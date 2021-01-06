أحمد صلاح حسنى يهنئ حازم إمام وحسام غالي بعد تعيينهما فى مجلس النواب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرص الفنان احمد صلاح حسني على تهنئة، النجمين حازم إمام وحسام غالى بمناسبة تعيينهما فى مجلس النواب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث كتب أحمد صلاح حسنى، قائلا:" مبروك لأخواتى وحبايبى المحترمين حازم إمام وحسام غالى، دخول مجلس النواب، بجد مبسوط وسعيد من كل قلبى لهم، أمثلة محترمة ومشرفة ومفيش خلاف عليهما، نماذج مشرفة للرياضة المصرية، يارب التوفيق".

في سياق منفصل، نشر الفنان أحمد صلاح حسني البوستر الخاص بمسلسله الجديد "الدايرة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب على البوستر قائلًا: "الدايرة".

حيث يعرض مسلسل "الدايرة" من السبت 2 يناير على قناة الحياة، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

أحمد صلاح حسنى يهنئ حازم إمام وحسام غالي بعد تعيينهما فى مجلس النواب
أحمد صلاح حسنى يهنئ حازم إمام وحسام غالي بعد تعيينهما فى مجلس النواب

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