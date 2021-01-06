رئيس جامعة الفيوم يهنئ الكنيسة المصرية والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، بخالص التهاني والتبريكات للكنيسة المصرية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد سيادته أن الشعب المصري نسيج واحد وشركاء في الوطن والأرض وتربطهم أواصر أخوة ممتدة عبر التاريخ الإنساني شهد لها العالم أجمع، داعيا الله عز وجل أن يديم الرخاء والاستقرار والأمن والأمان على مصرنا الحبيبية، وأن تظل مصر دائما في مصاف الدول بإنجازاتها التي تحققت في ظل القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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