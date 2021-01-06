هل سينجح تامر نجم في الاستيلاء على أموال ليليان نمري بإسم الحب؟

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قصة جديدة على المجتمعات العربية، فجرتها الكاتبة اللبنانية كلوديا مارشيليان من خلال المسلسل اللبناني ع إسمك والذي يذاع حاليًا عبر فضائية MTV اللبنانية.



تكمن التفاصيل، في مناقشة أكثر من قضية إجتماعية ولكن جزء منها مغايرًا لطبيعة مجتمعاتنا الشرقية، تبدأ أول هذه القضايا في إمرأة تنجب طفلة بدون زواج بسبب إصابتها بسرطان الرحم وهذا ما جعلها تضطر للجوء للإنجاب بواسطة التلقيح الاصطناعي بدون معرفة من هو والد هذه الطفلة، والقضية الثانية، هي قضية إمرأه تخطت عمر الأربعين بدون زواج تدعى جورجيت، وهذا ما جعلها تحب أي شاب صغير يبدي أعجابه بها طمعا في أموالها وثروة والدها.



وشهدت الحلقة السابعة عشر من المسلسل مفاجأة صادمة بعدما أخبرت جورجيت "ليليان نمري" هذا الشاب الذي يخدعها بإسم الحب "تامر نجم"، عن حقيقة ثروتها وأن والدها يدخر لها مبلغ هائل يقدر ب 250 ألف دولار، ويتواجد هذا المبلغ داخل العود الخاص بوالدها، يطمع الشاب في المبلغ ويقرر أن يطلب يدها بشكل رسمي للزواج.



ولأن هذا الشاب قد أوهم جورجيت بأنه لايملك أي أموال لشراء منزل للزوجية، قررت أن توكله عن أموالها بدون علم والدها وقام برهن المدرسة التي يمتلكها والدها.



أحداث الحلقة شغلت متابعو العمل، وأعربوا عن غضبهم مما يحدث لجورجيت، ولكن يبدو أن الأحداث القادمة ستخالف التوقعات وهذا ما ألمحت له ليليان عبر صفحتها الخاصة بالفيسبوك.



يشار إلى أن، ع اسمك من قصة وسيناريو وحوار الكاتبة كلوديا مارشيليان، ويُعرض حالياً عبر فضائية MTV اللبنانية، ومن بطولة كارين رزق الله وجيري غزال وتامر نجم وشربل زيادة وفيفيان أنطونيوس وكوكبة من النجوم.



