حزب تركي معارض يحذر من تعديل أردوغان لقانون الأحزاب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر

 

 

 

 حذر رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، من إقدام الرئيس التركي رجب طيب أردغان، على إجراء تعديلات على قانون الأحزاب لضمان بقاء حزبه في الحكم، بعد المؤشرات التي أكدت تراجع شعبية الحزب.

 

 

 

وقال أوغلو إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث جدّياً مع حليفه حزب الحركة القومية المتطرف، عن بديل لشرط الحصول على الأغلبية للبقاء في الحكم عبر تعديلات في قانون الأحزاب في البلاد".

 

 

 

وأضاف بحسب ما نقل موقع "أحوال تركية" أن "غاية أردوغان الوحيدة هي التمسك بالسلطة بأي طريقة، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات".

 

 

 

 

 

وواصل أوغلو الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية، شن هجومه على أردوغان، مشيراً إلى أن نظام الحكومة الرئاسي، أنشأ هيكلاً غريباً يتحكم به شخص واحد، لافتاً إلى أنه قضى على مبدأ الفصل بين السلطات.

 

 

 

 

 

وتابع "أردوغان سيدرك مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرا لشرط (50+1)، وعندما يرى انخفاض أصوات مؤيديه وأنصاره من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى 35%، سوف يضع النظام البرلماني على جدول أعماله كشرط للبراغماتية السياسية".

 

 

 

 

 

وأوضح أن 23 حزباً انخرطت في الحياة السياسية التركية خلال عام واحد، مشدداً على أنه أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على الأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات.

 

 

 

وأشار الموقع التركي، إلى أن أحدث استطلاعات الرأي التركية، أكدت انخفاض أصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لما دون 35% لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة.

 

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