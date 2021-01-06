توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وشهد الاجتماع، استعراض المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



ووجه الرئيس السيسي، بأن يشمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية من جميع الجوانب.



وشدد الرئيس، على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية على أرض الواقع.

