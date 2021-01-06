كل سنة وأنتم سالمين.. صبا مبارك تهنئ جمهورها بالعيد الميلاد المجيد

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حرصت الفنانة صبا مبارك ، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



ونشرت صورة لها عبر حسابها بإننستجرام وكتبت : ورغم كل شئ بنضل عم نبتسم ، كل سنة وأنتم سالمين ويارب تكون سنة حلوة عليكم.



يذكر أن مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات .



وبعد ذلك تميزت الفنانة صبا مبارك في كل من مسلسل "الكواسر" منتقلة إلى مسلسل "الشمس تشرق من جديد" وإبداعها في الحلقات المنفصلة من مسلسل"أهل الغرام".