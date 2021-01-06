بعد قمة العلا.. خارجية المالديف تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة

أعلن وزير خارجية جزر المالديف عبد الله شهيد، عودة علاقات بلاده مع قطر في أعقاب المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر.

وقال شهيد في تغريدة على تويتر: "أرحب بالتطورات الإيجابية للمصالحة بين دول الخليج"، في إشارة إلى توقيع "اتفاق العلا" لإنهاء الخلاف بين الرياض والدوحة.

وأضاف: "بعد مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، يسرني أن أعلن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل".

وبالتزامن مع بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، قطعت المالديف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بعد خطوة مماثلة اتخذتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وقالت حكومة الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي، والمكونة من مجموعة جزر، في بيان:"اتخذت المالديف القرار بسبب معارضتها الشديدة للأنشطة التي تشجع الإرهاب والتشدد".