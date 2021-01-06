رئيس حي عين شمس: حملاتنا مستمرة يوميًا لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية

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قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، حملة مكبرة لغلق السناتر التعليمية، تطبيقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحملة أسفرت عن غلق سنتر تعليمي بشارع الوحدة وأخر بشارع عمر بن الخطاب وشارع جنينه شريف وتم تشمعيهم في الحال.



ولفت رئيس الحى، إلى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازيه وارتداء الكمامات الواقيه داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات.



وأضاف أن الحملات يومية ومفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية، فضلا عن حملات لضبط المخالفين غير الملتزمين بارتداء الكمامة.



وأوضح أن هناك تفتيش يومى على موظفى الحى للتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه تم تحرير ١١ محضر للموظفين غير الملتزمين.

