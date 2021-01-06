القمص سيلا عبد النور: الرئيس السيسي كان بيفرحنا بوجوده بالكاتدرائية في عيد الميلاد (فيديو)

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وجه القمص سيلا عبد النور، كاهن كنيسة مارمينا بـ6 أكتوبر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه للمشاركة في أعياد عيد الميلاد بشخصه.



وقال "عبد النور" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" اليوم الأربعاء: "الرئيس دائمًا كان بيفرحنا بحضوره بشخصه، وكانت الفرحة ظاهرة سواء من المواطنين الموجودين داخل القداس أو من قداسة البابا أو الرئيس نفسه".



وأضاف "الرئيس نفسه بيكون فرحان بهذه المشاركة الجميلة، وهذا الحضور كان من ضمن الإيجابيات التي تحققت لأن الرئيس مبارك مثلُا طوال حكمه 30 سنة لم يفكر في الذهاب الى الكاتدرائية سوى مرتين وكان في واجب عزاء".



قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، بتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخًا لحرص السيد الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" بأن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.



كما شدد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذًا في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.



وقد أشار الرئيس إلى أن الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر، والذي صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر، مؤكدًا سيادته أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دورًا في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات.



وأضاف المتحدث الرسمي أن قداسة البابا تواضروس الثاني قام من جانبه بتقديم الشكر للسيد الرئيس على تهنئة سيادته لكل المصريين، وحرص سيادته على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكدًا قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل السيد الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.