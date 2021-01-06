تفعيل وزارة الشباب والرياضة محاكاة البرلمان والحياة السياسية والإنتخابية للشباب

قامت وزارة الشباب والرياضة، بتفعيل دور الشباب الهام في دولتنا الحديثة علي مستوي الجمهورية، ولذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي محافظة الشرقية وأعضاء مركز شباب أبو كبير في انتخابات الجمهورية الإلكترونية الذي تساعد الشباب في الوعي الفكري والثقافي والسياسي وتطوير الذات في ظل نجاح منظومة مصر الشبابية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





واقيمت فعاليات الإنتخابات الإلكترونية على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بالشرقية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمحافظ الدكتور ممدوح غراب وبمشاركة كل المديريات ومنها فريق أبو كبير. ويذكر ،أن قسم الشباب بالإدارة وكل مديرى مراكز الشباب المشاركين قاموا بجهد مشرف ،والاتسام بروح التعاون، التى كان سبباً رئيسياً في نجاح العملية الإنتخابية وساهم فى النجاح كل من الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة عبدالحليم الحنفي وكيل المديرية للشباب، الدكتور أحمد حماد معاون وكيل الوزارة ، منار عادل مشرفة برلمان المديرية، السيد مكاوي مدير إدارة الشباب بـ أبو كبير

الدكتورة فاطمة عقل رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى، محمد مرعي مسىؤل الربط، سارة مشرف برلمان، وكل مشرفى الشعب البرلمانية، ومديرى المراكز الشبابية.





وأعلنت اللجنة إجراء عملية التصويت الإلكتروني للمرحلتين الأولي والثانية في 111 دائرة انتخابية، داخل المقرات التابعة لقطاعات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية وتم تحديدها 212 مقرا انتخابيا (102 مقر بالمرحلة الأولي، 110 مقرات بالمرحلة الثانية) وذلك بمشاركة 20549 أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب ممن لهم حق التصويت في ال انتخابات الالكترونية .





يذكر أن العملية الإنتخابية، تجري في المرحلة الأولى خلال يومي 28-29 ديسمبر الجاري وتضم 14 محافظة (الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الأحمر) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين.





وأجرت إنتخابات المرحلة الثانية خلال يومي 3-4 يناير ، وضمت 13 محافظة (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء) وجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 3-4 يناير السابق ، وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين .





كما حددت اللجنة العليا بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولي وفقا للجدول الزمني المعلن سابقا، خلال الفترة 22 حتي 26 ديسمبر، يوم 27 بدء عملية الصمت الانتخابي قبل موعد التصويت الانتخابي، كما حددت اللجنة بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية خلال الفترة من 28 ديسمبر حتي 1 يناير السابق ، يوم 2 يناير بدء الصمت الانتخابي قبل موعد التصويت الانتخابي .





وحددت اللجنة العليا للانتخابات عدداً من الضوابط الرئيسية للدعاية الإنتخابية، منها الإلتزام التام بالموعد القانوني، والسماح بكافة وسائل الدعاية المسموح بها والمتفق عليها (بطاقات تعارف - لافتات السيرة الذاتية لقاءات مع الناخبين أون لاين).





وأبرزت اللجنة المحظورات الخاصة بالدعاية في انتخابات برلمان الشباب (استخدام اي وسائل دعاية غير المتفق عليها، إستخدام أي شعارات خاصة بالأحزاب او مرشحي مجلس النواب المصري أو أي شعارات دينية أو طائفية، استغلال دور العبادة،عدم استغلال أساليب العنف أو التهديد للمرشحين).





وأقرت اللجنة في حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد المرشح نهائيا من أنشطة البرلمان وجميع الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة .





وينطلق الاستحقاق الانتخابي ل برلمان الشباب 2020-2021 تحت شعار "كن قياديا .. كن مؤثرا" كنموذجا لمحاكاة مجلس النواب ضمن (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية)، كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030.





وتجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردي (270) مقعدا، بينما مقاعد القائمة (298) مقعدا، وتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)، علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين (الفردي أوالقائمة) من قبل اللجنة العليا لل انتخابات بأسبقية الترشح الكترونيا، تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي (568) مقعدا.