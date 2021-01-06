تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

تحرك مسؤولو نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع صفقة هجومية قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق مصطفى محمد، بالفترة المقبلة.





ويحاول الفارس الأبيض، التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، من أجل تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.





كما يرغب المارد الأبيض في التوقيع مع حسام حسن، بسبب أدائه الثابت مع الفريق السكندري، بالمواسم الماضية وهو أحد العناصر المميزة بالدوري العام.





وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق، تمسك بالرحيل عن صفوف ناديه من أجل الاحتراف الخارجي في ظلت تلقيه عدة عروض أوروبية.





وحصل اللاعب على عرض من جانب نادي سانت اتيان الفرنسي، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



