في ذكرى ميلاده.. تعرف إلى أبرز أعمال محسن سرحان السينمائية

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محسن سرحان، والذي قدم لنا أجمل الأعمال السينمائية التي كانت ولازالت محفورة في قلوبنا حتى عصرنا هذا.



وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز المحطات الفنية في مشوار محسن سرحان وأهم أعماله السينمائية لاسيما ثنائيته الرائعة مع القديرة الراحلة ليلى مراد.



ولد محسن سرحان في مدينة بورسعيد، ويعتبر من أشهر الممثلين القدامى، وبدأ مشواره الفني في الخمسينات القرن العشرين واستمر تألقه حتى فترة التسعينات.



وقدم سرحان أعمال سينمائية عدة مع ليلى مراد، ولعل أبرز أدواره هو الدور الذي قدمه في فيلم سمارة الشهير مع تحية كاريوكا، والذي مثل فيه دور الشرطي الذي يدخل في عصابة تهريب المخدرات متخفياً في هيئة مجرم والذي ينتهي بموت سمارة.



هذا العمل كان وجه الخير على سرحان، لأنه عندما لاقى الفيلم نجاحاً منقطع النظير، قرر أن يقدم الجزء الثاني للفيلم بعنوان عودة سمارة.



وحصل سرحان على جوائز كثيرة عن أعماله ومشواره الفني. كما مثل أدواراً في أفلام جديدة نسبياً في فترة التسعينيات.



ومن أبرز أعماله:



_ أجنحة الصحراء (مع أحمد سالم، راقية إبراهيم).

_حياة الظلام (مع أنور وجدي، روحية خالد).

_ماجدة (مع ماري كويني، عباس فارس)

_فتاة متمردة (مع أنور وجدي، ماري كويني).

_تحيا الستات (مع أنور وجدي، مديحة يسري، ليلى فوزي).

_شاطئ الغرام (مع ليلى مراد، حسين صدقي).

_أميرة الأحلام (مع نور الهدى).

_السعادة المحرمة (مع أمينة رزق)

_عاشت في الظلام (مع أمينة رزق)

_فرجت (مع نعيمة عاكف، عبد السلام النابلسي).

_على كيفك (مع ليلى فوزي).

حدث ذات ليلة (مع هدى سلطان).

لك يوم يا ظالم (مع فاتن حمامة).

أنا بنت ناس (مع شكري سرحان، فاتن حمامة).

حبيب قلبي (مع هدى سلطان و رياض السنباطي).

هل أقتل زوجي (مع سميرة احمد و توفيق الدقن)

_ ذئاب لا تأكل اللحم.