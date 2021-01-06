الاحتجاجات في تركيا تستمر لليوم الثالث ضد قرار أردوغان

يواصل طلاب جامعة "بوغاز إيجي" اليوم الأربعاء، احتجاجاتهم الحاشدة في مدينة إسطنبول التركية لليوم الثالث على التوالي ضد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين مليح بولو، كرئيس للجامعة.

وبحسب وسائل إعلام محلية تجمع الطلاب، مطالبين برحيل بولو، ثم انفضت التظاهرة دون أنباء عن اعتقالات بين صفوف المتظاهرين.

وفى وقت سابق وقعت اشتباكات عنيفة الإثنين الماضي، بين قوات الشرطة التركية، وطلاب إحدى الجامعات الكبرى، بسبب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين رئيس جديد للجامعة، واصفين القرار بأنه غير ديمقراطي.

وأصدر أردوغان السبت الماضي، مرسومًا رئاسيًا بتعيين ميليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رئيسًا لجامعة بوغاز إيجي في إسطنبول، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وأدت هذه الخطوة إلى احتجاجات من قبل الطلاب والأكاديميين، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمئات الطلاب يحملون لافتات تطالب باستقالة بولو.

وردد الطلاب هتافات من بينها "مليح بولو ليس رئيسنا " و"لا نريد رئيس جامعة تعينه الدولة".

فيما استطاع بعض الطلاب الذين تمكنوا من دخول الحرم الجامعي إغلاق أحد مباني الجامعة، وأظهرت لقطات لاحقة، وقوع اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن عند مدخل الحرم الجامعي.