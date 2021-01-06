هاني رمزي يهنئ جمهوره بالعيد الميلاد المجيد

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حرص الفنان هاني رمزي علپ تهنئة جمهوره ومتابعيه، بالعيد ميلاد المجيد.



ونشر هاني رمزي صورة له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلق قائلاً:"عيد ميلاد مجيد وكل سنة وأنتم طيبيين".



وعلي صعيد آخر تعد آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.