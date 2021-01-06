نظام أردوغان يستمر في قمع المعارضة ويصدر مذكرة باعتقال 40 شخص

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر

 

 أصدرت تركيا، مذكرات توقيف بحق 40 شخصا بتهمة بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب 2016 المزعومة.

 

 

 

ووفق إعلام محلي، أصدر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة مذكرات توقيف بحق 29 شخصا بينهم عسكريون.

 

 

 

كما أصدر الادعاء في ولاية باليكسير غربي البلاد مذكرات توقيف بحق 11 مشتبها بهم.

 

 

 

 

 

وفور صدور القرار، تحركت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالمدينة؛ لمداهمة عناوين المطلوبين واعتقالهم.

 

 

 

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

 

 

 

 

 

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

 

 

 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

 

 

 

 

 

وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.

 

 

 

 

 

 أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

ش

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