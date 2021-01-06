الأوقاف تنهي خدمة 5 أئمة وعامل لانقطاعهم عن العمل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أنهت مديرية أوقاف الغربية خدمة كل من أحمد طه عبد القادر عبد الله – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، وعبد الله عمر عبد القادر البلتاجي – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، وأسعد علي عبد الباري حمودة – عامل بمديرية أوقاف الغربية.

كما أنهت مديرية أوقاف دمياط خدمة محمد إبراهيم الشربيني صقر – إمام بمديرية أوقاف دمياط، وأنهت مديرية أوقاف الدقهلية خدمة محمد محمد السيد فودة – إمام بمديرية أوقاف الدقهلية، وأنهت مديرية أوقاف الإسماعيلية خدمة رفعت محمد عبد الحق محمد – مديرية أوقاف الإسماعيلية وذلك لانقطاعهم عن العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة المديريات المذكورة على جميع الإدارات التابعة لها ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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