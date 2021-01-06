أول صدام بين الزمالك واتحاد الكرة في 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكد عبدالحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يركز حاليا في لقاء طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.

 

وأوضح عبدالحليم، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على طلائع الجيش وحصد النقاط الثلاث لاعتلاء الصدارة.

 

وقال "عبدالحليم"، إن الجهاز الفني بقيادة باتشيكو سيتعامل مع الوضع الحالي من إعداد اللاعبين جيدا ومواجهة ضغط المباراتين بسبب إقامة لقاء طلائع الجيش في السويس، بينما ستقام مواجهة المصري البورسعيدي في الإسكندرية والفارق بين المباراتين 3 أيام فقط.

 

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة السابعة للدوري الممتاز لتقام يوم 12 يناير الجاري بعدما كان مقررا لها يوم 16 من الشهر ذاته.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

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