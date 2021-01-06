إصابة زوجة الرئيس الأرميني بفيروس كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن مكتب الرئيس الأرميني أرمين سركسيان الأربعاء عن إصابة السيدة الأولى في البلاد نون سركسيان بفيروس كورونا المستجد.

 

وورد في بيان عن الإدارة الرئاسية على "فيسبوك": "الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان وعقيلته السيدة نون سركسيان، اللذان أصيبا بنوع جديد من فيروس كورونا، يعبران عن امتنانهما لعبارات الدعم والتمنيات بالصحة التي وصلتهما من أرمينيا وقره باغ والشتات".

 

 

 

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق إعلان مكتب الرئيس الأرمني إصابته بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، وأنه وعقيلته لا يزالان في لندن، حيث يخضعان لعزلة ذاتية.

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