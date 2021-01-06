تقسيمة قوية في مران الزمالك بمشاركة عبدالشافي وثنائي الشباب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد زكي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بإجراء تقسيمة بين اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق وظهر بشكل لافت للنظر، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

كما شارك في التقسيمة الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي وضع لهما من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن محمد عبدالشافي تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أغسطس من العام الماضي، بينما تعرض الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهما بمعسكر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما في تونس.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

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