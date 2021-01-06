طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة ثنائي الفريق

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن حالة الثنائي حميد أحداد ومحمد أشرف روقا لاعبا الفريق.

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: إن حميد أحداد يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخليفة وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.
 
وأوضح طبيب الزمالك أن حالة محمد أشرف "روقا" تتحسن واللاعب يتواجد حاليا في العزل المنزلي ويخضع لبروتوكول العلاج للتعافي من فيروس كورونا.

يذكر أن الزمالك ينتظر قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي ستقام يوم الجمعة المقبل.

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