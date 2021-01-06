بينفينتو يهزم كالياري بصعوبة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
قلب بينفينتو تأخره بهدف أمام مضيفه كالياري إلى فوز 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

تقدم كالياري بهدف سجله جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 20، وتعادل بينفينتو بهدف سجله ماركو ساو في الدقيقة 41، قبل أن يسجل أليساندرو تويا هدف الفوز في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة طرد لاعب كالياري، ناهيتان نانديز، في الدقيقة 85.

ورفع بينفينتو رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز الخامس.

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