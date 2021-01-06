قومي المرأة ببني سويف: تلقينا 252 شكوى بينها جرائم عنف خلال 2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
اعلن فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن تلقي مكتب شكاوى المرأة بالفرع 252 شكوى وطلب، خلال 2020 العام المنقضي بواقع 231 شكوى فردية و21 شكوى جماعية، منها 18 شكوى جنائية، و15 شكوى خاصة بالعنف.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للتقرير السنوى الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى الجهود التي قام بها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، والشكاوى والإجراءات التي اتخذها المكتب خلال العام المنقضي، والتي شملت شكاوى خاصة بالأحوال المدنية والعمل والضمان الاجتماعي وتنفيذ الأحكام والتحرش وغيرها من الشكاوى.

وجاء بالتقرير أن الشكاوى الخاصة بالأحوال المدنية هي الأعلى عددًا والتي بلغت 66 شكوى، تلتها شكاوى خاصة بالضمان الاجتماعي والتي بلغت 44 شكوى،فيما بلغت الشكاوى الطلبات الاقتصادية 40 شكوى وطلب، بينما جاءت بعدها الشكاوى الخاصة بالعمل بعدد 23 شكوى، ثم 18 شكوى جنائية، و17 شكوى خاصة من تنفيذ الأحكام، و15 شكوى خاصة بالعنف، و9 شكاوى متعلقة بالأوراق المدنية و18 شكوى جنائية، و17 شكوى خاصة من تنفيذ الأحكام، و15 شكوى خاصة بالعنف، و9 شكاوى متعلقة بالأوراق المدنية.

وأثنى محافظ بني سويف على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة،والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى التنسيق الجاري بين فرع المجلس والجهات الأمنية والقضائية، في أن يقوم محامو المجلس القومي للمرأة بكافة فروعه على مستوى الجمهورية، بتلقى محاضر التحرش أو الاعتداء الجنسي واثباتها على النحو القانوني المطلوب وإرسالها لجهات التحقيق المختصة بالنيابة العامة للتحقيق فيها "دون الحاجة" لذهاب المعتدى عليها من السيدات أو الفتيات إلى أقسام الشرطىة، وهو ما يمثل تيسيرا نوعيا في مجال مواجهة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وتشجيع المعتدى عليهن في الابلاغ عن تلك الجرائم، واللائي كن يعزفن عن إثبات وقائع تعرضهن لها بسبب أحجامهن وعدم رغبتهن في الذهاب إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر في هذا المجال.

وقام مكتب الشكاوي بوضع آلية تعامل مع القطاعات والوحدات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية للاستفادة منها لصالح السيدات وتفعيل الدور الذي تقوم به تلك الجهات والخدمات التي تقدمها مثل "حقوق الانسان بمديرية الأمن، وحدة العنف بجامعة بني سويف، ومركز استضافة المرأة وتنمية المرأة، وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة...." حيث قام محامي المكتب بتحديد 22 مسؤول اتصال بالجهات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهلية المعتمدة داخل محافظة بني سويف، بجانب 15 من المحامين "المتطوعين" على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم عقد لقاء معهم لتحديد المهام والمسؤوليات في خطة العمل.

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