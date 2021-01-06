ميت خلف يفوز على بركة السبع في دوري الناشئين بالمنوفية (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمود غريب
حقق فريق ميت خلف لمواليد 2003 الفوز على نظيرة فريق بركة السبع، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، اليوم الأربعاء، بدوري الناشئين لكرة القدم بالمنوفية.

أحرز لميت خلف علي أحمد غزاله في الدقيقة 12 من الشوط الأول، ومصطفي سامح في دقيقة 20 من الشوط الثاني ومحمد إبراهيم في الدقيقة 22 وشهد اللقاء طرد الاعب يوسف أسامه من بركة السبع في الدقيقة 5 للشوط الثاني.

وجاء تشكيل بركة السبع مكون من (مصطفى محمد ، احمد ابراهيم ، كريم اسامه ، شهاب محمدى غريب،محمود عباس، يوسف مجدى ، عبدالله عادل زاهر ، حسين سليمان ، احمد أشرف، يوسف اسامه ،احمد ياسر شعبان.

ويقود الفريق، مدير فنى شعبان جمال ومدرب عادل زاهر وادارى مهند سامى.

تشكيل ميت خلف : اسلام محمد ، عمر رأفت، كريم خليفه، يوسف إبراهيم، احمد محمد، على احمد غزاله، محمد توفيق ، محمد ابراهيم ، مهند السيد ، مصطفى سامح ، زياد حسنى.

ويقود الفريق مدير فنى أحمد السيسى ومدرب حازم ماجد وإداري وائل حجازى.

الطاقم التحكيمى بهاء عطا وامير ماهر واحمد جمال.
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فاز فريق وطني شبين علي اشمون 1-3 في إطار مباريات دوري الناشئين مواليد 2003 لكرة القدم بالمنوفية.

سجل للوطني يوسف عبد الفتاح وعبد الله محمود وعبدالله قطب في الشوط الثاني، وسجل لاشمون عمرو عبد الغفار في الشوط الاول.
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وفاز سرس الليان علي نجوم السادات 3-2 سجلهم محمد خالد وأحمد أيمن ومحمد حمدي وسجل هدفين النجوم أحمد سعيد.

وفاز عزل شبين خارج ملعبه علي مركز شباب قويسنا 1-2 سجلهم كريم طارق في الشوط الاول وزياد عادل في الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء احرز شادي وليد هدف قويسنا الوحيد.

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وفاز ميت خلف على بركة السبع، بثلاثة اهداف دون مقابل، سجلهم علي أحمد غزاله في الدقيقة 12 من الشوط للاول ومصطفي سامح في دقيقة 20 من الشوط الثاني ومحمد إبراهيم في الدقيقة 22 وشهد اللقاء طرد الاعب يوسف أسامه من بركة السبع في الدقيقة 5 للشوط الثاني.

وخسر تلا علي ملعبه من ميت خاقان بهدف سجله الاعب مروان تامر عمارة.
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