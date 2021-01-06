تعافي أول طفلة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها

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أعلن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، تعافي أول حالة أصيبت بفيروس كورونا، ودخلت العزل المخصص للأطفال بالمستشفي وهي الطفلة "إيرين" 6 أعوام، والتي دخلت المستشفى في حالة صعبة، وارتفاع في درجة الحرارة وأعراض الفيروس.



وكان قد أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، وجود 6 أطفال اشتباه كورونا جرى حجزهم بالمستشفى، منهم حالة كان وضعها الصحي حرج ومحجوزة منذ أسبوع، وتحسنت حالتها وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.