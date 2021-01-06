تعافي أول طفلة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها
الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:12 م
محمد ضوه
أعلن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، تعافي أول حالة أصيبت بفيروس كورونا، ودخلت العزل المخصص للأطفال بالمستشفي وهي الطفلة "إيرين" 6 أعوام، والتي دخلت المستشفى في حالة صعبة، وارتفاع في درجة الحرارة وأعراض الفيروس.
وكان قد أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، وجود 6 أطفال اشتباه كورونا جرى حجزهم بالمستشفى، منهم حالة كان وضعها الصحي حرج ومحجوزة منذ أسبوع، وتحسنت حالتها وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وكان قد أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، وجود 6 أطفال اشتباه كورونا جرى حجزهم بالمستشفى، منهم حالة كان وضعها الصحي حرج ومحجوزة منذ أسبوع، وتحسنت حالتها وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.