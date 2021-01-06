القبض على "مفتي داعش" في بغداد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء القبض على ما يسمى "مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد" بعملية استخباراتية في بغداد.

 

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد والمطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لتنظيم داعش".

 

وأشارت إلى أن المتهم "عمل بما يسمى قاطع الفرات في محافظة الأنبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير".

 

وأضافت أنه نزح مع العوائل النازحة إلى محافظة بغداد للتخفي عن أنظار القوات الأمنية.

 

وأوضحت أن "أحد أشقاء الموقوف إرهابي قتل أثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة"، مبينة أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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