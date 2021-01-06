"جذاب ولكني أم".. كارولينا ترد على شائعات ارتباطها بعمرو دياب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ردت كارولينا وه يالفتاة البلوجر التي انتشرت صورتها مع الهضبة عمرو دياب، في الآونة الأخيرة على تعليقات الجمهور والتي تفيد ارتباط الثنائي.

وقالت كارولينا في ردها على أحد تعليقات الجمهور والذي كان يقول "نحن نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب"، فردت قائله: "أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

يذكر أن البلوجر كارولينا آثارت الجدل، في الأيام الماضية، بسبب انتشار صورة لها جمعتها بالهضبة عمرو دياب والذي جعل الجمهور يتسائل، هل توجد علاقة بينه وبين كارولينا أم لا".

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