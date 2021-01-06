محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
وجًه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال شكوى من وجود رشح مياه بأرضية فناء مدرسة باها الثانوية المشتركة، موجها الجهات المختصة بمعاينة الشكوى والتحقق منها مع سرعة تنفيذ الحلول وإعداد تقرير مصور بما تم من إجراءات

ومن جانبها قامت وكيلة وزارة التربية والتعليم الأستاذة سهام يوسف بالتوجه لتفقد المدرسة،حيث أكدت أن أرض الفناء جافة وليس بها رشح مياه في الوقت الحالي، وأنه كان يوجد " منذ أسبوع" رشح بسيط في أرض الفناء ويرجع السبب في ذلك، حسبما أفادت شركة المياه، لعدم قيام أصحاب بعض المنازل المجاورة بكسح خزانات الصرف الصحي الخاصة بهم وعندما يتم الكسح تختفي مثل تلك المشكلات

فيما أكد رئيس المدينة اللواء وليد البيلي أنه كلف رئيس المجلس القروي الأستاذ رياض مبروك بمعاينة محل الشكوى، والذي أفاد بتواجده بالمدرسة، حيث تم التنبيه على أصحاب المنازل المجاورة للمدرسة بكسح خزانات المياه بشكل منتظم،منعًا لارتفاع محتمل في المياه الجوفية،ومؤكدًا على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم حاليًا بعمل مسح شامل للمنطقة المحيطة بالمدرسة، تحسبًا لوجود أسباب قد تؤدي إلى رشح بفناء المدرسة

ومن جهته أوضح اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، فقد كلف فريقًا فنيًا مختصًا، بتفقد المدرسة وعمل مسح شامل للوصلات المنزلية بمحيط المنطقة المجاورة للمدرسة، لافتًا إلى أنه أثناء المسح تم اكتشاف تسريب في برايز وصلات منزلية بأحد الشوارع المجاورة للمدرسة وجاري إصلاحها، وتم التنبيه على الأهالي بتغيير قوائم الوصلات للأهمية القصوى، مؤكدًا على المتابعة المستمرة مع وكيلة وزارة التربية والتعليم والوحدة المحلية لأية مستجدات، خاصة وأن أرضية المدرسة حاليًا جافة ولا يوجد بها رشح للمياه. 
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه بفناء مدرسة باها الثانوية (صور)

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