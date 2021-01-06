رسمياً ..الترسانة يضم جناح فاركو بدوري القسم الثاني

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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة علي توقيع اللاعب كريم حسن جناح مهاجم نادي فاركو رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري .



وتعاقد الترسانة مع كريم حسن لمدة موسمين ونصف بناء علي طلب علاء نوح المدير الفني الذي شدد علي ضرورة ضم اللاعب لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.



ويلعب كريم حسن في مركز الجناح وكان الترسانة قد تعاقد أيضا مع احمد بطوط الظهير الأيسر لنادي الحمام .



ويستعد الترسانة لمواجهة جمهورية شبين يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 8 بدوري القسم الثاني ويحتل الترسانة المركز الحادي عشر بسبع نقاط.



