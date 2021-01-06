تفاصيل جلسة بن شرقي مع أشرف قاسم في مران الزمالك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد زكي

عقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

 

وقام أشرف قاسم بالاطمئنان على حالة بن شرقي بعد عودته للتدريبات، كما تحدث المشرف على الكرة مع اللاعب على أهمية دوره مع الفريق في الفترة المقبلة باعتباره من العناصر المؤثرة بصفوف الزمالك.

 

وطلب قاسم من بن شرقي التركيز داخل المستطيل الأخضر، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في مشواره المحلي و الإفريقي.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز .

 

كما ينتظر النادي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي ستجرى يوم 8 يناير الجاري بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

 

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال رسميا بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي من دور الـ32 للبطولة .

 

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