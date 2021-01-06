بيان قمة العلا.. طي لصفحة الخلافات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
وكالات

طوى "بيان العلا" الخلاف الخليجي، وارتقى بمجلس التعاون لمرحلة جديدة، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، قال إن "بيان العلا" أكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وكذلك تعزيز أواصر الود والتآخي بين دول وشعوب المنطقة.

 

وأكد ولي العهد السعودي الحاجة لتوحيد الجهود للنهوض بالمنطقة، ومواجهة التحديات التي تحيط بها، خاصة التي يمثلها برنامج إيران النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية ومشاريعها التخريبية الهدامة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وصف أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "بيان العلا" بالتاريخي ، وقال إنه يعزز الصف الخليجي والعربي، مشيدا بقرارات القمة البناءة وقال إنها تعكس الحرص على تماسك الأمة العربية.

 

كما وصف نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد القمة الخليجية، بـ"الإيجابية والناجحة"، وأكد أنها موحدة للصف، وقال إن التحديات المحيطة بالمنطقة تتطلب قوة وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا، مجددا ثقة الإمارات في مسيرة دول مجلس التعاون.

 

بدورها، باركت مصر جهود القمة الخليجية، وأعربت عن تقديرها لجهود المصالحة، القاهرة أشارت إلى حرصها الدائم على التضامن وتكاتف الصف لتعزيز العمل العربي المشترك.

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