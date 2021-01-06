تدريبات تأهيلية لأوباما والونش على هامش مران الزمالك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
محمد زكي
خاض الثنائي يوسف أوباما ومحمود حمدي الونش لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية بعد إنتهاء مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الثنائي إلى زيادة معدلات اللياقة البدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري العام.

ومن جانبه حرص مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما بعد إنتهاء المران من أجل مطالبته بالتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

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