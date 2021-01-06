(خاص) الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي مالياً









استقرت لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن يونس، على توقيع غرامة مالية على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بسبب غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق دون الحصول على أذن.





وجاء قرار لجنة الكرة وفقا للائحة النادي بالاتفاق مع عبد الحليم علي مدير الكرة، حيث انتهت إجازة فرجاني ساسي أمس الثلاثاء، وتغيب عن مران اليوم.





وأكدت لجنة الكرة بالزمالك أن استمرار غياب فرجاني ساسي عن الغياب من التدريبات الجماعية سيترتب عليه زيادة العقوبة المالية.





ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.