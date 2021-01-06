أجهزة الأمن تكشف ملابسات فيديو التنمر على المواطنين بالجيزة

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات تداول مقاطع فيديو على موقعي التواصل الإجتماعي "فيس بوك وتيك توك" يظهر فيه شخص يقوم بالتنمر على المواطنين ومضايقتهم والسخرية منهم بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص المشار إليه ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وله شقيق توأم، حيث قاما بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها فيما بينهما بالتبادل.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2) هاتف محمول يحويان مقاطع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بقصد التربح من تلك المواقع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.