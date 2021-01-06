إجراءات احترازية ووقائية مشددة بكنيسة الانبا شنودة بالغردقة تزامناً مع قداس عيد الميلاد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
محمد طه
شهدت كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، إجراءات أمنية واحترازية مشددة، اليوم، تزامنا مع حلول موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في ظروف استثنائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، عن إقامة قداسين في احتفالات عيد الميلاد المجيد لأول مرة هذا العام لمواجهة فيروس كورونا، وأكد مسئولو كاتدرائية الأنباء شنودة بالغردقة منع استقبال الزائرين لأول مرة هذا العام، تطييقا للإجراءات الوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال القمص مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية، أنه سيتم إقامة قداسين للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الخامسة مساء والقداس الثاني في التاسعة مساء.

وأكد على تطهير وتعقيم الكنيسة بين القداسين والذي سيتم السماح فيها بحضور 25 ٪فقط من النسبة المسموح بها والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدي، وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.

وأوضح القمص مينا أن الكنيسة منعت إستقبال القيادات التنفيذسة والشعبية والمواطنين في مقر الكنيسة لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد كالمعتاد وذلك طبقا لقرار الدولة بمنع التجمعات وحفاظا على الصحة العامة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

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