أول تعليق من الزمالك بشأن تقديم مباريات الدوري

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد زكي
علق أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الاتحاد المصري بتقديم موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي بالدوري العام.

أكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أن الفريق يتقبل قرار الجبلاية بتقديم موعد مباراة المصري ولا سيما وأن الأمر يصب في مصلحة مصر نظرا لإقامة بطولة كأس العالم لليد في نفس التوقيت.

وأوضح أشرف قاسم أن اتحاد الكرة قام أيضا بتعديل موعد مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري العام.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي لتقام يوم 12 من شهر يناير الجاري بعدما كان مقررا لها يوم 16 من الشهر ذاته.

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الزمالك الدوري المصري الممتاز اشرف قاسم

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