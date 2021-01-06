حقيقة وجود وائل الإبراشي على جهاز تنفس صناعي

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أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، عن تطورات حالته الصحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت الصفحة الرسمية قائلين: "تحسن واستقرار كبير جدًا في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي وائل الابراشي غير موجود على جهاز تنفس صناعي، ومتواجد بغرفة عادية داخل المستشفى وفي أقرب وقت سوف يخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام ويعود إلى جمهوره ومحبيه".



يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي عن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكانت قد تدهورت حالته الصحية، ودخل العناية المركزة لكنه خرج منها عقب ساعات قليلة.