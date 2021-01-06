باتشيكو يطالب الزمالك بتدعيم هذه المراكز في الميركاتو الشتوي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض الصفقات من مسؤولي القلعة البيضاء من أجل ضمهم خلال الفترة المقبلة.

ويسعى باتشيكو بتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع مدافع ومهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعرض مسئولو نادي الزمالك أكثر من سيرة ذاتية على باتشيكو، لكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الأن.

ومن المنتظر أن يستقر باتشيكو، على اسم المدافع والمهاجم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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