ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو بيلباو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال


تقام اليوم مباراة قوية تجمع بين برشلونة وأتليتك بيلباو ضمن مؤجلات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتلعب مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الثانية من الليجا الإسبانية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وبيلباو 

أتليتكو مدريد 38 نقطة

ريال مدريد 36 نقطة

ريال سوسيداد 30 نقطة

فياريال 29 نقطة

برشلونة 28 نقطة

إشبيلية 27 نقطة

غرناطة 24 نقطة

سيلتا فيجو 23 نقطة

اتليتك بيلباو 21 نقطة

قادش 20 نقطة

ريال بيتيس 20 نقطة

إيبار 19 نقطة

ليفانتي 18 نقطة

ألافيس 18 نقطة

بلد الوليد 18 نقطة

خيتافي 17 نقطة

فالنسيا نقطة

إلتشي 16 نقطة

أوساسونا 14 نقطة

هويسكا 12 نقطة

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