في يوم ميلاده..تعرف على أهم أعمال أحمد عيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحل اليوم يوم ميلاد الفنان أحمد عيد، والذي شارك بعدد كبير من الأعمال الفنية، والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

بدأ أحمد عيد مسيرته الفنية من خلال المسرحيات ومن أهمها "سوق الحلاوة"، و"العين الحمرا"، و"ألابندا".

نال "عيد" شهرته من خلال فيلم ثقافي قدمه مع أحمد رزوق وفتحي عبد الوهاب، وكانت أول بطولة مطلقة له من خلال فيلم "ليلة سقوط بغداد" ثم توالت أعماله الفنية منها "أنا مش معاهم"، "رامي الإعتصامي".

شارك "عيد" في عدد من المسلسلات منها "أزمة سكر"، و"صاحب السعادة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفنان احمد عيد الفجر اخبار الفجر الفني احمد عيد

أخبار تهمك

أول تعليق من الزمالك بشأن تقديم مباريات الدوري

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يكشف عن موقف طاهر محمد بعد إصابته في مباراة سونيديب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على السبب الرئيسي وراء رغبة ساسي في الرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو بيلباو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

١٠معلومات عن منى عبد الغني في عيد ميلادها

أبرزهم حسن حسني وبيومي فؤاد.. نجوم رفعوا شعار "الفن مش بالسن والأحلام مش بالعمر"

في عيد ميلادها.. أمينة خليل فنانة صنعت نجوميتها في سنوات قليلة

أبرزهم طلعت زكريا وفاروق الفيشاوي.. 2019 عام الحزن

أحمد عيد.. فنان كوميدي بطابع خاص

رسب في الثانوية العامة وقلد حسني مبارك.. ما لا تعرفه عن عبدالله مشرف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

خاص.. الزمالك يُعاقب فرجاني ساسي

05:01 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

01:12 م

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى