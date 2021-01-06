في يوم ميلاده..تعرف على أهم أعمال أحمد عيد

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يحل اليوم يوم ميلاد الفنان أحمد عيد، والذي شارك بعدد كبير من الأعمال الفنية، والتحق بمعهد الفنون المسرحية.



بدأ أحمد عيد مسيرته الفنية من خلال المسرحيات ومن أهمها "سوق الحلاوة"، و"العين الحمرا"، و"ألابندا".



نال "عيد" شهرته من خلال فيلم ثقافي قدمه مع أحمد رزوق وفتحي عبد الوهاب، وكانت أول بطولة مطلقة له من خلال فيلم "ليلة سقوط بغداد" ثم توالت أعماله الفنية منها "أنا مش معاهم"، "رامي الإعتصامي".



شارك "عيد" في عدد من المسلسلات منها "أزمة سكر"، و"صاحب السعادة".