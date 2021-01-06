تزامناً مع عيد ميلادها.. تعرف على عمر جنات الحقيقي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحل اليوم السادس من يناير عيد ميلاد الفنانة جنات حيث تحتفل بعيد ميلادها ال 34 ، وهي تعد من إحدى المطربات اللاتي يمتلكن صوتا مميز وجذاب يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وطرحت جنات مؤخرًا ألبوم "أنا في إنتظارك" ، وحقق الألبوم أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة "روتانا" الرسمية في موقع "يوتيوب" بعد أسبوعين فقط على طرحه.

وتعاونت جنات من خلال هذا الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر.

والجدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية " أبطال بلدنا" بالإشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

أخبار تهمك

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بتدعيم هذه المراكز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بشأن تقديم مباريات الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف عن موقف طاهر محمد بعد إصابته في مباراة سونيديب

منذ ساعتين

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على السبب الرئيسي وراء رغبة ساسي في الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو بيلباو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

01:12 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

تعرف على السبب الرئيسي وراء رغبة ساسي في الرحيل عن الزمالك

04:01 م

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى