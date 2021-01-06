ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية بهذه الطريقة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعرضت الفنانة ياسمين صبري لياقتها، من خلال مشاركتها فيديو أثناء ممارستها الرياضة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الفيديو بمظهر متألق آثار إعجاب الجمهور، حيث كانت بملابس رياضية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لرمضان 2020.

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