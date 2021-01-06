17.4 % زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2019/2020





أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإح صاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2019/2020 مقارنة لعـام 2018/2019 وكانت أهم المؤشرات ما يلى:





أولاً الودائع المصرفية:





بلــغت أرصـدة الودائــع المصــرفية للقطــاع العــائلي 3253.1ملـيار جـنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 19.8٪عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.8٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 69.4 %مــن إجمالــي الودائع المصرفية .





بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 567.3 ملـيار جنـيه عــام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.7 ٪ عن العام السابق ، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 74.4٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.





بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 511.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 27.5٪ عن العام السابق ، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 10.9% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.





ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2019/2020 لتصل إلى 4686.9 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن عام 2018/2019 و حققت ودائع كلا من القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلى عرض لأهم المؤشرات :





ثانياً الائتمان المصرفي :

ارتفعت أرصــدة الائتمان المصــرفي 2204.1 مليــار جنيــه عـــام 2019/2020 بنسبة زيـــادة قـدرهـا 18.7٪ عـن عــام2018/2019، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث:





بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 919.3 مليـار جنيه عام 2019/2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5٪ عن العام السابق ، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 713.7مليار جنيه، بما يمثل 77.6%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 41.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي .





بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 592.3 مليـار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديــة حيث بلـغ 436.2 مليار جنيه بما يمثــل 73.6 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 26.9% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.





بلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 2482.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2 ٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 53.0% مـــن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهاز المصرفي.