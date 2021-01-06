بعد تحريف كلامها عن الحجاب.. عبير صبري: "محروق الترند القذر واللي بيسعي له"

Advertisements

أعربت الفنانة عبير صبري عن استيائها الشديد من بعض المواقع الإخبارية التي قامت بتحريف حديثها عن الحجاب خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس"مع الإعلامي عمرو الليثي ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت الفنانة عبير صبري منشورًا قالت فيه :"صباح الخير، باختصار أنا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، وكان سؤال من دكتور عمرو ندمتي علي لبس الحجاب رديت حرفيًا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط، وندمت إني قلعته وأتمنى ارجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا، نقطة آخر السطر".



وتابعت عبير صبري قائلة :" اما المواقع اللي اخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص أنا ياجماعة مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شئ رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدًا معروف رأي فيها دايما إني بعتبره فرض واحترمه وأتمنى العودة ليه، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه علي حساب كرامة الناس وسمعتهم".



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة عبير صبري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، هبة مجدي صبري فواز، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.